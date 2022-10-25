استطلاع.. الغالبية الساحقة من البريطانيين ليسوا آسفين على رحيل تراس

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة YouGov أن 53 % من البريطانيين لم يظهروا أي تعاطف مع رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن 4% فقط من البريطانيين، أعربوا عن تعاطفهم مع تراس، و13% أبدوا قليلا من التعاطف معها، و23% لا يكترثون لأمرها، و53% لم يبدوا أي تعاطف معها، أجرى هذا الاستطلاع اليوم على 3027 مواطن بريطاني.

يذكر أن تراس استقالت من منصبها بعد 44 يوما فقط من توليها إياه، في أقصر مدة لرئاسة الوزراء في تاريخ المملكة المتحدة.

وقبل العاهل البريطاني تشارلز الثالث استقالة تراس، ونصب اليوم خلفها ريشي سوناك رئيسا جديدا للوزراء.

المصدر: نوفوستي