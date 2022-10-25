قديروف: العملية العسكرية في أوكرانيا جهاد كبير

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، العملية العسكرية ضد النازيين في أوكرانيا جهادا كبيرا، مقسما بأنها لن تتوقف حتى تحرير كييف وخاركوف وأوديسا وكافة أراضي أوكرانيا.

وقال قديروف في رسالة مصورة على حسابه في "تيليغرام": "أعدكم بأننا سنهاجمهم كل يوم.. لن نأخذ هؤلاء الشياطين أسرى... ولن نتوقف في أي مكان".

وأضاف: "أراضينا ليست زابوروجيه وليست خيرسون فقط، أراضينا هي أوديسا، وكييف، وخاركوف، وجميع المناطق وأوكرانيا كلها أراض روسية".

وختم بالقول: "أقسم بالله العظيم هذا جهاد كبير ولن نتوقف... الأخبار الطيبة ستأتي قريبا".

المصدر: RT