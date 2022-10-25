ماسك يستعد لإتمام صفقة "تويتر" قبل حلول يوم الجمعة

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه سيتمّ صفقته لشراء "تويتر" البالغة قيمتها 44 مليار دولار، قبل حلول يوم الجمعة القادم.

ونشرت "بلومبرغ" هذه المعلومات نقلا عن مصادر مطلعة ومقربة من ماسك، مستشهدة بمكالمة فيديو مسجلة بينه وبين المصرفيين الممولين للصفقة.

وتعهد ماسك بدفع مبلغ 46.5 مليار دولار للاستحواذ على "تويتر" وتغطية تكاليف القضية.

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وتعهدت مؤسسة Morgan Stanley التمويلية، وبنك Bank of America بتقديم مبلغ 13 مليار دولار لدعم الصفقة.

يذكر أن ماسك قام بتجديد صفقة شراء تويتر في الـ 4 من أكتوبر بمبلغ 44 مليار دولار، وبعد شهور من التقاضي قبلت الشركة العرض الجديد الذي يستند إلى شروط العقد السابق.

ويجدر الذكر أن ماسك يعتزم تقليص عدد موظفي تويتر من 7500 إلى 2500 موظف، ما نسبته 75%.

المصدر: وكالات