مصر.. الداخلية تنفي صحة فيديو متداول "لضابط سابق يحذر المواطنين من المشاركة بالدعوات التحريضية"

نفت وزارة الداخلية المصرية صحة فيديو متداول "لضابط سابق يحذر المواطنين من المشاركة بالدعوات التحريضية".

إقرأ المزيد

وأكدت أنه "لا صحة لما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنا مقطع فيديو يظهر فيه أحد الضباط السابقين بزعم تحذيره المواطنين من المشاركة بالدعوات التحريضية".

وأوضحت الداخلية أن "المقطع قديم وسبق تداوله عام 2017، وكذا عدم صحة ما تداولته الجماعة الإرهابية من صورة لأتوبيس خلال عملية تفتيش أحد رجال الأمن لمستقليه، حيث إنها غير خاصة بمصر وسبق نشرها عام 2018 بإحدى الدول".

واعتبرت أن "ذلك يأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لإعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة لمحاولة إثارة البلبلة، وبما يبرهن على إفلاس الجماعة الإرهابية".

المصدر: "القاهرة 24"