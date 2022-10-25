توقيع اتفاقيتين عسكريتين بين تركيا وليبيا إحداهما لرفع كفاءة قدرات الطيران الحربي الليبي

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مدينة إسطنبول، عقب افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والطيران التركي في المدينة.



وخلال اللقاء وقع الوزيران اتفاقيتين عسكريتين، إحداهما لرفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ⁧ليبيا⁩، والأخرى بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين عام 2019.

كما بحث أكار والدبيبة، قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، في مقدمتها التعاون في مجال التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.

وأكد أكار خلال اللقاء على أن: "هدف تركيا، يتمثل بالمساهمة في تشكيل ليبيا التي تعيش بسلام واستقرار، وضمان وحدة أراضيها ووحدتها السياسية، وذلك وفق فهم ليبيا لليبيين".

وأشار إلى إصرار تركيا على مواصلة أنشطة التدريب، والمساعدة، والاستشارات العسكرية، لدعم الأشقاء الليبيين، واعتبر الوزير التركي، بأن "تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا".

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر، وقائد القوات الجوية التركية أتيلا غولان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال لقاء عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم في إسطنبول.

المصدر: RT