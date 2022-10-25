بوليانسكي.. لغط في كييف بعد المعلومات الروسية حول "القنبلة القذرة"

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، حدوث لغط في أوساط كييف الحاكمة على خلفية بيانات روسيا حول خطط أوكرانيا لاستخدام "قنبلة قذرة".

وقال بوليانسكي: "إذا قرأتم قنوات تيلغرام الأوكرانية، سترون أن هناك الكثير من اللغط في أوساط كييف الحاكمة الآن بسبب الحملة التي أطلقناها، وهناك العديد من الدلائل على أنهم يحاولون بطريقة ما إخفاء برنامجهم للقنبلة القذرة".

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وأشار إلى أنه لدى كييف الوقت الكافي للقيام بذلك قبل وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: "يمكن لمفتشي الطاقة الذرية القدوم إلى أوكرانيا لكني أوكد لكم أن القنبلة القذرة ليست جهازا معقدا للغاية".

وأعرب بوليانسكي عن شكوكه في أنه يمكن للمرء أن يكون متأكدا بنسبة 100٪ من أن مثل هذه الأنشطة في كييف لن يتم استئنافها بعد زيارة المفتشين.

وأعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف في وقت سابق، أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى كييف، ومدينة جولتيي فودي، في أوكرانيا للتحقق في "القنبلة القذرة".

المصدر: نوفوستي