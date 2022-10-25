ميلوني تعلن عن خطط لمنع وصول مهاجري القوارب إلى إيطاليا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جيورجيا ميلوني، في أول كلمة لها أمام البرلمان يوم الثلاثاء، عن خطط جديدة لمنع وصول مهاجري القوارب من دول شمال إفريقيا إلى إيطاليا.

وقالت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف في خطابها أمام مجلس النواب بالعاصمة روما: "تريد هذه الحكومة أن تسلك طريقا لم يُتخذ حتى الآن: وقف عمليات الهجرة غير الشرعية والقضاء في نهاية الأمر على الاتجار غير المشروع بالبشر عبر البحر المتوسط".

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وتواجه ميلوني اقتراعا بالثقة في حكومتها، بمجلس النواب مساء اليوم، ولا يزال يتعين على حكومتها الفوز في التصويت بعد توليها المنصب هذا الأسبوع.

وقالت ميلوني، البالغة من العمر 45 عاما: "حتى إن رغبتم ألا أتحدث عن حظر القوارب، سأظل أتحدث عنه مهما يحدث".

ومضت ميلوني قائلة إن حكومتها اليمينية بالتنسيق مع سلطات دول شمال إفريقيا، ترغب في إنشاء مراكز في النقاط الساخنة، حيث تقوم المنظمات الدولية بفحص أحقية الأشخاص في اللجوء.

وأضافت رئيسة الوزراء في كلمتها التي استمرت أكثر من ساعة: "لا نريد طرح مسألة حق لجوء الهاربين من الإعدام للمناقشة".

وقالت إن الشيء الوحيد الذي أرادوا فعله هو منع المهربين من تحديد من سيُسمح له بالقدوم إلى إيطاليا.

وكانت تصريحات ميلوني بمثابة إشارة تحذير لرجال الإنقاذ البحريين، المدنيين العاملين في البحر المتوسط، الذين يستقبلون بانتظام مئات المهاجرين الذين يواجهون المحن في طريقهم إلى إيطاليا.

وتعمل في البحر المتوسط حاليا سفينة "يومانيتي 1"، التي ترفع علم ألمانيا التابعة لمنظمة "أس أو أس هيومانيتي"، وسفينة "أوشن فايكينغ"، التي ترفع علم النرويج التابعة لمنظمة "أس أو أس ميديتيرانيان"، ونقلتا أكثر من 250 مهاجرا على متنهما حتى الآن.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أوعز وزير الداخلية الجديد ماتيو بيانتيدوسي وهو خبير ينتمي إلى حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، للشرطة وسلطات الموانئ لإبلاغ الدول التي ترفع السفن أعلامها، بأنها لم تكن تتصرف وفقا لمعايير أمن الحدود الأوروبية والإيطالية ومعايير المراقبة والمعايير المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

المصدر: د ب أ