مجموعة النواب الأمريكيين تسحب رسالتها للبيت الأبيض حول التسوية في أوكرانيا

أعلنت رئيسة التجمع التقدمي للحزب الديمقراطي الأمريكي براميلا جايابال، سحب الرسالة التي وجهها التجمع إلى البيت الأبيض ودعا فيها للتفاوض مع روسيا حول التسوية في أوكرانيا.

وقالت جايابال في بيان لها، يوم الثلاثاء، إن "التجمع التقدمي في الكونغرس يسحب رسالته الأخيرة إلى البيت الأبيض بخصوص أوكرانيا".

وأوضحت أن "الرسالة تم إعدادها قبل عدة أشهر، ولكن الموظفين نشروها للأسف بدون مراجعة"، معترفة بمسؤوليتها عن ذلك بصفتها رئيسة للتجمع.

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وأشارت إلى أن "البعض يقدمونها كرسالة مماثلة للبيان الأخير الصادر عن زعيم الجمهوريين ماكارثي الذي هدد بوقف المساعدات لأوكرانيا في حال فوز الجمهوريين بالأغلبية".

وأضافت أن ذلك يشكل "تصورا مؤسفا كأن الديمقراطيين الذين صوتوا بقوة والإجماع لصالح كل حزمة من المساعدات العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية لأوكرانيا، يقفون بشكل أو بآخر إلى جانب الجمهوريين الذين يسعون لسحب الدعم الأمريكي من الرئيس زيلينسكي والقوات الأوكرانية".

وأكدت أن ذلك غير صحيح، مشيرة إلى أن التجمع التقدمي للديمقراطيين قرر سحب الرسالة لتفادي "صرف الانتباه" عن دعم أوكرانيا.

يذكر أن الرسالة التي وجهها النواب الديمقراطيون إلى البيت الأبيض كانت تتضمن دعوة للتفاوض مع روسيا حول التسوية في أوكرانيا.

المصدر: RT