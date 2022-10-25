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نائب إيراني: لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات وتكون شوارع "الناتو" هادئة.. ردنا سيكون بالخارج

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نائب إيراني: لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات وتكون شوارع
AP
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شدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني إبراهيم رضائي، على أنه "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات، وتكون شوارع "الناتو" هادئة".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال إبراهيم رضائي: "لا يمكن أن تشهد شوارع طهران الاضطرابات و تكون شوارع الناتو هادئة!"

وأضاف رضائي: "سننقل ساحة الصراع إلى خارج إيران، وردنا أيضا سيكون خارج حدودنا".

المصدر: RT

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