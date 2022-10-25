جون كيري يأمل ألا يستمر الصراع في أوكرانيا لعام ثان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والمبعوث الأمريكي للشؤون المناخية جون كيري، عن أمله في ألا يستمر الصراع في أوكرانيا لعام ثان، وأشار إلى ضرورة المفاوضات لتحقيق السلام.

وقال كيري: "آمل ألا يكون لهذه الحرب عام قادم. يبدو واضحا جدا بالنسبة لي أن الطريقة الوحيدة لإيقاف ذلك هي الوصول إلى حل تفاوضي".

ووصف ما يحدث بأنه "بشع" وحذر من "القدرة التدميرية الهائلة" لهذه الأزمة.

ورحب الكرملين في وقت سابق باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إشراك البابا فرانسيس والسلطات الأمريكية في المفاوضات حول أوكرانيا.

المصدر: RT