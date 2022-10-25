تركيا.. توقيف 10 صحفيين يعملون في وكالتين مواليتين للأكراد

أعلنت نقابة الصحفيين التركية أن السلطات أوقفت 10 صحفيين يعملون بوكالتي أنباء مواليتين للأكراد في 6 مقاطعات، بعد أسبوع من دخول قانون يعاقب بالسجن على نشر أخبار كاذبة حيز التنفيذ.

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وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت نقابة الصحفيين التركية: "أوقف عشرة من زملائنا خلال عمليات دهم في أنقرة واسطنبول وفان وديار بكر وأورفة وماردين" دون تحديد السبب، مشيرة إلى أن الصحفيين الموقوفين، ومن بينهم أربع نساء، يعملون في وكالتي الأنباء المواليتين للأكراد "ميزوبوتاميا" و"جنيوز".

من جهتها، أكدت وكالة "ميزوبوتاميا" توقيف سبعة من صحافييها.

جدير بالذكر أنه في منتصف أكتوبر الجاري، أقرت تركيا قانونا حول نشر المعلومات الكاذبة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أي شخص متهم بنشر "معلومات كاذبة أو مضللة"، وسط تنديد من منظمات غير حكومية بانتظام بتدهور حرية الصحافة في تركيا التي احتلت المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة للعام 2022 الذي نشرته "مراسلون بلا حدود".

المصدر: "فرانس برس"