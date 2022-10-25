رئيس غينيا بيساو يعرب عن أمله في استئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا

أعرب رئيس غينيا، بيساو أومارو شيسوكو إمبالو، عن أمله في استئناف الحوار بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شيسوكو إمبالو: "نعتقد ونأمل في أن نكون قادرين على إيجاد طريقة حتى نتمكن من إعادة الحوار بين الدولتين الشقيقتين".

وتابع: "من المهم للغاية أن يخبرنا بوتين بما يمكنه فعله لحل هذا النزاع.. موقف إفريقيا في هذا السياق يظهر أن ما تقدمه روسيا للعالم مهم للغاية".

وأشار إلى أنه يتطلع إلى مناقشة القضايا الأمنية في غرب إفريقيا، لأن روسيا وغينيا بيساو شريكان.

المصدر: نوفوستي