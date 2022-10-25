 
مباشر

بعد نحو عام على وفاتها.. العثور على هيكل عظمي لمنشقة كورية شمالية في سيئول

أخبار العالم

بعد نحو عام على وفاتها.. العثور على هيكل عظمي لمنشقة كورية شمالية في سيئول
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1qj

عثرت السلطات الكورية الجنوبية على جثة امرأة في حالة هيكل عظمي في شقة سكنية كانت تعيش فيها بمفردها، وتديرها الحكومة جنوب غرب سيئول.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الشرطة أنها تلقت يوم أمس، بلاغا من مسؤول في هيئة إدارة إسكان سيئول، قال إنه وجد جثة المرأة في منطقة يونغتشيون حين زار شقتها بعد فشله في الاتصال بها هاتفيا، مع اقتراب موعد تجديد عقد إيجار الشقة.

وقدرت الشرطة أنها توفيت في الشتاء من العام الماضي نظرا للملابس التي ترتديها.

وتخطط شرطة منطقة يانغتشيون لطلب تشريح الجثة واجراء التحقيق في سبب الوفاة، والتحقق من احتمال وجود صلة للوفاة بدافع جرمي من عدمه.

وحسب "يونهاب"، كانت المنشقة تعمل مستشارة للكوريين المنشقين، غير أنها تركت العمل عام 2017م.

 

المصدر: وكالة "يونهاب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا