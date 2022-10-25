بعد نحو عام على وفاتها.. العثور على هيكل عظمي لمنشقة كورية شمالية في سيئول

عثرت السلطات الكورية الجنوبية على جثة امرأة في حالة هيكل عظمي في شقة سكنية كانت تعيش فيها بمفردها، وتديرها الحكومة جنوب غرب سيئول.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الشرطة أنها تلقت يوم أمس، بلاغا من مسؤول في هيئة إدارة إسكان سيئول، قال إنه وجد جثة المرأة في منطقة يونغتشيون حين زار شقتها بعد فشله في الاتصال بها هاتفيا، مع اقتراب موعد تجديد عقد إيجار الشقة.

وقدرت الشرطة أنها توفيت في الشتاء من العام الماضي نظرا للملابس التي ترتديها.

وتخطط شرطة منطقة يانغتشيون لطلب تشريح الجثة واجراء التحقيق في سبب الوفاة، والتحقق من احتمال وجود صلة للوفاة بدافع جرمي من عدمه.

وحسب "يونهاب"، كانت المنشقة تعمل مستشارة للكوريين المنشقين، غير أنها تركت العمل عام 2017م.

المصدر: وكالة "يونهاب"