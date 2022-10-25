الرئيس الألماني يحتمي بملجأ أوكراني (صورة)

اضطر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى قضاء ساعة في ملجأ بمنطقة تشيرنيغوف الأوكرانية بسبب إنذار من غارة جوية.

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نقل ذلك الصحفي بشركة "إيه آر دي" للإذاعة والتلفزيون الألمانية، في تغريدة له على موقع "تويتر" ونشر مقطع فيديو يظهر شتاينماير ذاهبا إلى ملجأ، وأشار إلى أن الرئيس الألماني تحدث في الملجأ مع السكان ورئيس بدية كوريوكوفا، ثم قال الصحفي إن الرئيس الألماني غادر الملجأ بعد ساعة.

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وقد وصل شتاينماير إلى أوكرانيا يوم الثلاثاء في زيارة غير معلنة، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهي الزيارة الأولى لرئيس ألماني إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن شتاينماير ألغى زيارته إلى كييف، التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع الماضي لدواع أمنية، حيث أوصت الخارجية الألمانية، وكذلك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ألمانيا بذلك، وهو ما تسبب في إثارة غضب كييف.

المصدر: نوفوستي