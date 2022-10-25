فوتشيتش: لا تظهر في الأفق أية بوادر سلمية لحل الأزمة الأوكرانية

صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بأن الصراع في أوكرانيا والأزمة الناتجة عنه في تفاقم مع مرور الوقت، ولا تظهر في الأفق أية بوادر للمفاوضات أو الحلول السلمية.

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه أحد الصحفيين خلال حضور فوتشيتش اليوم لورشة عمل مفتوحة أقامتها شركة "جرونر سربيا" الألمانية المصنعة لقطع السيارات في مدينة فلاسوتينسي جنوبي صربيا.

وأشار إلى قرب فصل الشتاء، وأن أمام العالم خمسة أشهر ستكون عصيبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

من جهته أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة والبابا فرنسيس وأي جهة أخرى، في سبيل إيجاد حلول مناسبة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

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جاء ذلك ردا على مناشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبابا فرنسيس، بالتواصل مع الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، وحثهما على الجوس إلى طاولة المفاوضاتـ لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقع مرسوما رئاسيا يحظر التفاوض مع روسيا، ويجرم أي شخص أوكراني يقدم على ذلك بتهمة الخيانة.

المصدر: نوفوستي