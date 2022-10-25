المحكمة الروسية ترفض استئناف السجينة الأمريكية في تهريب المخدرات

رفضت محكمة موسكو الإقليمية استئناف السجينة الأمريكية ولاعبة كرة السلة بريتني غراينر على الحكم الصادر ضدها بالسجن 9 سنوات بتهمة تهريب زيت الحشيش.

وأعلنت القاضية يلينا فورونتسوفا عن "تغيير الحكم من حيث مدة الإقامة في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة واحتساب اليوم بيوم ونصف، دون أي تغيير آخر فيه". وقد شاركت لاعبة كرة السلة نفسها في الاجتماع عبر الفيديو من مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في "نوفويه غريشينو" بالقرب من موسكو، والذي نقلت إليه منذ مارس الماضي.

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وأمام محكمة موسكو الإقليمية، قالت غراينر في كلمتها الأخيرة إن "السجن لمدة 9 سنوات أكثر من اللازم.. وهناك أشخاص يرتكبون جرائم أكثر بشاعة، ويحصلون على أحكام أقصر". وطلبت الرياضية الانتباه إلى "الثغرات التي وقعت في درجة المحاكمة الأدنى"، مؤكدة على أنها تأسف لخطئها الذي ارتكبته دون نية خبيثة.

وأشار الدفاع إلى أنه يعتبر الحكم "قاسيا للغاية، وغير مناسب لخطورة الجريمة"، وطالب بمراعاة الاعتراف بالذنب، وحالة غراينر الصحية، وردود الفعل الإيجابية من المجتمع الرياضي، وبناء عليه طالب المحامي ألكسندر بويكوف بإلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة.

من جانبه طالب المدعي العام بدوره رفض الاستئناف، لأن "الحجج لا تستند إلى قواعد القانون الإجرائي، حيث أن كل الأدلة التي يقوم عليها الاتهام متوافقة مع القانون"، ومع ذلك وافق على إعادة حساب فترة الإقامة في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن يحسب يوم الإقامة في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة بيوم ونصف في جناح العزل وفقا للقانون، وهو ما أقرته المحكمة بالفعل.

إضافة إلى الدفاع، حضر الجلسة ممثلو البعثة الدبلوماسية الأمريكية برئاسة القائمة بالأعمال بالنيابة في روسيا إليزابيث وود.

وكانت غراينر قد اعتقلت في فبراير الماضي عقب وصولها على متن رحلة من نيويورك إلى مطار شيريميتيفو بموسكو، حيث عثر أثناء تفتيشها على 0.702 غرام من زيت الحشيش، وأثناء جلسات المحكمة الابتدائية أصبح معروفا أنها تعالج بالماريغوانا التي قد وصفها لها طبيب من ولاية أريزونا، بدلا من مسكنات الألم التقليدية بسبب الآثار الجانبية للأخير. إلا أن روسيا تحظر استخدام القنب حتى للأغراض الطبية.

المصدر: نوفوستي