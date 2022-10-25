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رئيس سويسرا: لن نزود أوكرانيا بالسلاح

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رئيس سويسرا: لن نزود أوكرانيا بالسلاح
AP
الرئيس السويسري إنياتسيو كاسيس يلقي كلمة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، برلين، 25 أكتوبر 2022
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أكد الرئيس السويسري، إينياتسو كاسيس، مرة أخرى أن بلاده لن تزود أوكرانيا بالسلاح بسبب حيادها حتى لو كانت سويسرا تدعم كييف.

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وقال في خطاب ألقاه في المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار أوكرانيا المنعقدة اليوم الثلاثاء في برلين: "لا تزال سويسرا شريكا موثوقا. نركز جهودنا على المجالات التي تكون فيها قيمتنا المضافة أكثر أهمية وحيث تكون تجربتنا مفيدة للغاية. وكدولة محايدة لا نزود بالسلاح".

وأضاف كاسيس أن سويسرا تعترف بسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانيا، داعيا للحوار بين الأطراف المعنية للمساعدة في إعادة إعمار البلاد على أساس "خطة مارشال".

المصدر: نوفوستي

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