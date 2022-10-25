قناة: اعتقال برازيلي في النرويج مشتبه فيه بالتجسس لصالح روسيا

أفادت قناة "NRK" بان الشرطة النرويجية اعتقلت برازيليا في مدينة ترومسو في شمال البلاد يشتبه بأنه مواطن روسي يعمل لصالح الاستخبارات الروسية.

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وقالت: "اعتقلت الشرطة النرويجية مواطنا برازيليا كان في طريقه إلى العمل في جامعة ترومسو. يشتبه بأنه متواجد في الأراضي النرويجية باسم وهمي وبسيرة ذاتية مزيفة، وفي حقيقة الأمر يعد مواطنا روسيا ويعمل لصالح إحدى الاستخبارات الروسية".

وأضاف أن الشرطة تعتقد أن المعتقل هو ما يسمى بـ "شخصية غير قانونية" ويقدم نفسه على أنه مواطن عادي لكنه يعمل في الوقت ذاته لصالح الاستخبارات الروسية.

وأوضحت: "من بين الأمور الأخرى كان يقوم بدراسة الحرب الهجينة. هذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها الشرطة النرويجية شخصا تعتبره "شخصية غير قانونية" في النرويج".

المصدر: نوفوستي