فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيمول إعادة إعمار أوكرانيا بمليار يورو بشكل طارئ

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي سيمول استعادة البنية التحتية لأوكرانيا، بما في ذلك الطاقة بمبلغ مليار يورو بشكل طارئ.

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وكتبت فون دير لاين في صفحتها على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "نعمل بالتعاون مع أوكرانيا على استئناف بنيتها التحتية بمبلغ مليار يورو كحالة طارئة".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي زود الجانب الأوكراني بـ 400 مولد كهربائي.

المصدر: نوفوستي