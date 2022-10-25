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فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيمول إعادة إعمار أوكرانيا بمليار يورو بشكل طارئ

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فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيمول إعادة إعمار أوكرانيا بمليار يورو بشكل طارئ
AP
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي سيمول استعادة البنية التحتية لأوكرانيا، بما في ذلك الطاقة بمبلغ مليار يورو بشكل طارئ.

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وكتبت فون دير لاين في صفحتها على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "نعمل بالتعاون مع أوكرانيا على استئناف بنيتها التحتية بمبلغ مليار يورو كحالة طارئة".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي زود الجانب الأوكراني بـ 400 مولد كهربائي.

المصدر: نوفوستي

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