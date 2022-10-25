رئيس الوزراء النرويجي يعارض عزل أوروبا عن روسيا

أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أن الغرب لا يحتاج إلى عزل نفسه عن روسيا، مشيرا إلى أن الاتصال المباشر مطلوب في مثل هذا الوضع السياسي الصعب للغاية.

إقرأ المزيد

ونقلت قناة "NRK" عن تصريح لستوره أدلى به خلال خطاب ألقاه في برلمان البلاد، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد شيء جيد في عزل روسيا. وما يثير قلقا هو أنه لدينا اليوم القليل من الاتصالات والتواصل المباشر مع روسيا".

وأضاف أن غياب الحوار يضعف إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا، مذكرا أن الوضع السياسي الحالي في العالم يعد أصعب منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، سابقا، أن روسيا ستصد بشدة كل المحاولات لعزلها وفرض قيود عليها.

المصدر: نوفوستي