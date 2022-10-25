 
مباشر

بوتين يهنئ كازاخستان بعيدها الوطني ويشير إلى دورها الهام في الشؤون الدولية

أخبار العالم

بوتين يهنئ كازاخستان بعيدها الوطني ويشير إلى دورها الهام في الشؤون الدولية
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1p0

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف بيوم الجمهورية، مشيرا إلى دورها الهام في الشؤون الدولية.

إقرأ المزيد
توكايف يعيد العيد الوطني في كازاخستان  
توكايف يعيد العيد الوطني في كازاخستان  

ونقل المكتب عن محتوى برقية التهنئة التي أرسلها بوتين لتوكايف: "حققت كازاخستان نجاحات رائعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية وغيرها وهي تلعب دورا هاما في الشؤون الدولية. وتتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولتينا بنجاح".

وتمنى بوتين السلام والازدهار لتوكايف والشعب الكازاخستاني كافة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا