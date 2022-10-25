بوتين يهنئ كازاخستان بعيدها الوطني ويشير إلى دورها الهام في الشؤون الدولية

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف بيوم الجمهورية، مشيرا إلى دورها الهام في الشؤون الدولية.

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ونقل المكتب عن محتوى برقية التهنئة التي أرسلها بوتين لتوكايف: "حققت كازاخستان نجاحات رائعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية وغيرها وهي تلعب دورا هاما في الشؤون الدولية. وتتطور علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولتينا بنجاح".

وتمنى بوتين السلام والازدهار لتوكايف والشعب الكازاخستاني كافة.

المصدر: نوفوستي