أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 280 جنديا أوكرانيا خلال التصدي للهجمات على ثلاثة محاور في يوم، فيما أسقط الطيران الروسي طائرة "ميغ-29" أوكرانية في منطقة نيكولايف.

وأفادت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء في تقريرها اليومي بأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 130 قتيلا على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، وأكثر من 120 قتيلا على محور كراسني ليمان وأكثر من 30 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك).

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة أربعة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومنطقتي خاركوف ونيكولايف، ومأرب للمروحيات في دونيتسك، إضافة إلى 68 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 182 منطقة

تدمير مستودعي أسلحة وذخيرة للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومنطقة نيكولايف

إسقاط 13 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعتراض سبع قذائف من راجمات الصوايخ HIMARS و "سميرتش" وثلاثة صواريخ HARM أمريكية مضادة للرادار

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 326 طائرة و162 مروحية و339 2 طائرة بدون طيار، و383 منظومة صاريخ مضادة للطائرات، و 066 6 دبابة ومدرعة أخرى، و874 راجمة صواريخ، و3525 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6758 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية