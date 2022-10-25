حريق بمحطة لمترو الأنفاق في وسط اسطنبول

اندلع حريق اليوم الثلاثاء في محطة مترو "حليش" في وسط اسطنبول، ما أدى إلى تعليق حركة القطارات، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأفادت تقارير بأن النيران اشتعلت في كابلات كهربائية بمحطة المترو الواقعة على جسر المترو فوق مضيق "القرن الذهبي" ("حليش"، أي "الخليج").

في حوالي الساعة 10.15 صباحا، تلقى رجال الإطفاء بلاغا يفيد بظهور سحب من الدخان من تحت منصة المحطة.

وتمكنت فرق الإطفاء التي وصلت إلى المكان، من احتواء الحريق.

وتسبب الحادث في تعليق حركة القطارات على الخط M2 بين محطتي "تقسيم" و"حاج عثمان".

المصدر: "نوفوستي"