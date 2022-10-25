توكايف يعيد العيد الوطني في كازاخستان  

أعاد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف العيد الوطني وهو يوم الجمهورية إلى كازاخستان.

ولم تحتفل كازاخستان بهذا العيد منذ 13 عاما.

وفي 25 أكتوبر 1990 تم في كازاخستان اعتماد مذكرة سيادة الدولة لجمهورية كازاخستان السوفيتية. وفي إطار هذه الوثيقة علقت كازاخستان عمل القوانين السوفيتية واعتمدت قوانينها الخاصة.

وكانت كازاخستان تحتفل بيوم الجمهورية من عام 1995 إلى عام 2009 وبعد ذلك تم إلغاء الاحتفال وأصبح اليوم يوم عمل عاديا. وفي العام الجاري اتخذ توكايف قرارا حول استئناف الاحتفال بهذه المناسبة.

وقال: "سيصبح هذا اليوم الذي لا ينسى، عطلة ستظهر التفاهم المتبادل بين مواطنينا وسعي شعبنا كلها إلى الحياة الحرة والاستقلال".

ويعد يوم الجمهورية العطلة الوحيدة في كازاخستان التي تتمتع بوضع العيد الوطني وليس عيد الدولة.

المصدر: سبوتنيك