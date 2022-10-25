مكتب زيلينسكي لا يستبعد تبادل مدير مصنع "موتور سيتش" مع العسكريين الأوكرانيين

لم يستبعد ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تبادل مدير مصنع "موتوس سيتش" الأوكراني، فياتشيسلاف بوغوسلايف، مع العسكريين الأوكرانيين.

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وردا على سؤال صحفي حول احتمال هذا التبادل قال بودولياك في بث قناة "ناستوياشييه فريميا" ("الوقت الراهن"): "إذا كان الأمر ضروريا فسنعمل ما بوسعنا لإعادة مواطني أوكرانييا الحقيقيين، سنعمل كل ما نريده، ومن الممكن وقوع هؤلاء الأشخاص في قائمة تبادل الأسرى".

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني في 23 أكتوبر الجاري عن احتجاز مدير مصنع "موتور سيتش" الأوكراني فياتشيسلاف بوغوسلايف ومدير دائرة النشاط الاقتصادي الأجنبي بالمصنع أوليغ دزيوبا بتهمة التعاون مع روسيا.

وأكد جهاز الأمن الأوكراني أن المحتجزين قاما بإنشاء قنوات عابرة للحدود لتوريد محركات الطائرات الأوكرانية إلى بلد آخر ويزعم أنهما "تصرفا بالتواطؤ" مع ممثلي شركة "روس تيخ" الروسية. من جهتها قالت الشركة الروسية إنها لا تتعاون مع شركة "موتور سيتش" منذ عام 2014.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن محكمة في كييف مددت توقيف بوغوسلايف ودزيوبا لمدة 60 يوما.

المصدر: نوفوستي