شولتس: الغرب يريد أن يضمن تقديم المساعدة لأوكرانيا "لعقود"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الغرب ينوي ضمان تقديم المساعدة لأوكرانيا لعقود، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن "خطة مارشال للقرن الحادي والعشرين".

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وقال شولتس في خطاب ألقاه في مراسم افتتاح المؤتمر الدولي حول استعادة أوكرانيا في برلين، اليوم الثلاثاء: "حان الوقت لبحث مستقبل أوكرانيا وكيفية تمويله. لذلك اجتمعنا هنا اليوم للنظر في كيفية ضمان ودعم التمويل لإعادة إعمار وتحديث أوكرانيا لسنوات وعقود".

واضاف أن مؤتمر برلين ليس مؤتمر للمانحين فحسب بل إنه شيء أكثر جوهرية، مضيفا: "لذلك فإن الأمر لا يقل عن وضع خطة مارشال الجديدة للقرن الحادي والعشرين وهو مهمة للأجيال يجب أن تبدأ الآن".

وفي الوقت ذاته وصف دعم كييف من جانب الاتحاد الأوروبي بأنه "القرار الجيوسياسي الصحيح"، مؤكدا أن الدعم الغربي لأوكرانيا سيستمر طالما استغرق الأمر".

المصدر: تاس