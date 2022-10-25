إندونيسيا.. اعتقال امرأة حاولت اقتحام القصر الرئاسي

اعتقلت الشرطة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، امرأة أشهرت مسدسا في وجه أحد حراس القصر الرئاسي في جاكرتا في محاولة لاقتحامه.

وقال وهجو هيدجات سودجاتميكو، قائد الحرس الرئاسي، إن أحد الجنود لاحظ وقوف امرأة مجهولة بالقرب من نقطة حراسة خارج القصر. وعقب شكه في سلوكها حاول التصدى للمرأة التي سارعت بإشهار مسدس في وجهه.

وأشار إلى أن الحارس تمكن من انتزاع المسدس من المرأة. وأظهر مقطع مصور مسجل المرأة تحاول الهرب قبل أن يوقفها حارسان. وجرى تسليم المسدس للشرطة في اطار التحقيق.

ولم يشهد الحادث أي إطلاق نار أو إصابات.

وأظهرت تقارير تلفزيونية قوات الشرطة تحتجز امرأة ترتدي جلبابا أسود طويلا وحجابا أزرق أمام بوابة في قصر ميرديكا بوسط جاكرتا، بينما كان ضباط آخرون يتحدثون معها.

وقالت المتحدثة باسم شرطة جاكرتا، إندرا زولبان، إن الشرطة صادرت حقيبة سوداء كانت معها تحتوي فقط على مصحف، ومحفظة وردية فارغة، بدون أي بطاقة هوية.

وأوضحت زولبان أن الشرطة ما زالت تستجوب المرأة في مقر شرطة جاكرتا لتحديد دوافعها وما إذا كانت على صلة بجماعة مسلحة.

المصدر: AP