وفد فنلندي في تركيا لإجراء محادثات حول تسليم المطلوبين

يجري وفد رسمي من وزارة العدل الفنلندية، محادثات رسمية اليوم الثلاثاء بالعاصمة التركية أنقرة، بخصوص تسليم أشخاص تقول أنقرة إنهم مطلوبون لها لأنهم أعضاء في تنظيمات إرهابية.

ويضم الوفد الفنلندي، مسؤولين من وزارة العدل الفنلندية، وسيلتقون بالوفد التركي برئاسة قاسم تشيشيك، المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي، بوزارة العدل التركية في أنقرة.



وخلال المحادثات، سيجدد مسؤولو وزارة العدل التركية، طلبهم، بتسليم المطلوبين لتركيا، ممن تقول أنقرة إنهم عناصر في المنظمات الإرهابية، كما سيتم إطلاع الوفد الفنلندي، على ما تقول أنقرة إنها "أدلة ووثائق، تثبت جرائم الإرهابيين هؤلاء المطلوبين".

وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام إلى عضوية حلف "الناتو" مع السويد في 18 مايو الماضي. وفي 28 يونيو الماضي، وقعت تركيا مذكرة تفاهم لدعم انضمام فنلندا والسويد للحلف

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال مؤخرا خلال رحلة عودته من أذربيجان، إن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قد طلب موعدا لزيارة تركيا لإجراء محادثات رسمية، تتعلق بالمطالب التركية للموافقة على انضمام السويد وفنلندا للحلف.

فيما أعلن كريسترسون بالأيام الماضية، عزمه زيارة تركيا بالفترة القادمة، لبحث المطالب التركية لانضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاق المبرم مع تركيا، بخصوص الانضمام إلى الحلف.



وأعلنت أنقرة بالأيام الماضية، أن السويد قد أرسلت رسالة رسمية لتركيا بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، تقول فيه إنها زادت من إجراءاتها من طرف الأمن السويدي، ضد عناصر "حزب العمال الكردستاني" المقيمين على أراضي السويد.

المصدر: RT