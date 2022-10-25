وكالة: الولايات المتحدة تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ "هوك" للدفاع الجوي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تدرس إرسال نظام الصواريخ المضادة للطائرات "هوك" إلى أوكرانيا.

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وقالت وكالة الأنباء بهذا الشأن: "الولايات المتحدة تدرس إرسال.. دفاعات جوية من طراز "هوك" من المستودعات إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي لهجمات الطائرات الروسية من دون طيار والصواريخ المجنحة".

وفيما لم يعرف بعد عدد أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ التي يدور حولها الحديث، امتنع البيت الأبيض عن التعليق على هذه المعلومات.

وبحسب المصادر، فإن أنظمة "هوك" هي طرازات سابقة لمنظومة الدفاع الصاروخي باتريوت، والذي لم يتم النظر في إرساله إلى أوكرانيا حتى الآن.

وذكر أحد المصادر أن الولايات المتحدة سترسل على الأرجح أولا، صواريخ اعتراضية لمنظومة "هوك" إلى أوكرانيا، لأنه من غير الواضح ما إذا كانت المنصات الأمريكية في حالة جيدة بشكل كاف، وذلك لأن أنظمة الدفاع الجوي هذه مخزنة في المستودعات منذ عقود.

وكان أفيد في وقت سابق بأن فلاديمير زيلينسكي تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وناقش توريد أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الإمدادات الأمريكية لأنظمة الدفاع الجوي لكييف ستجعل الصراع أطول وأكثر إيلاما للجانب الأوكراني، لكنها لن تغير أهداف روسيا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، في حسن أشار دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي