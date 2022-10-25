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انفجار سيارة بالقرب من مبنى التلفزيون في ميليتوبول

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انفجار سيارة بالقرب من مبنى التلفزيون في ميليتوبول
Globallookpress Bilal JawichZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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أفاد مصدر من إدارة مدينة ميليتوبول لوكالة "نوفوستي" الروسية بانفجار سيارة بالقرب من شركة تلفزيون "زا تي في" Za TV في المدينة الواقعة بمنطقة زابوروجيه.

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وقال المصدر: "انفجرت سيارة بالقرب من مبنى شركة التلفزيون". وكانت إدارة المدينة قد أبلغت عن انفجار قوي في ميليتوبول صباح اليوم.

كذلك أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف في وقت سابق أن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت قرية "سفيتلودولينسكي" شمال مدينة ميليتوبول، وسمع ما لا يقل عن 7 انفجارات.

وكانت منطقة زابوروجيه من بين المناطق الأربع التي تم ضمها إلى روسيا عقب استفتاء على الانضمام نهاية الشهر الماضي.

المصدر: نوفوستي

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