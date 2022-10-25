خبير اقتصادي أمريكي: بوتين يبدو "نجما" في روسيا أما بلادي فهي أعنف دولة العالم منذ عام 1950 (فيديو)

تعرض الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، خلال مشاركته في منتدى أثينا للديمقراطية، للإسكات من قبل المحاور، بعد أن هاجم بلاده قائلا إن "الولايات المتحدة أعنف دولة في العالم منذ عام 1950".

وقال ساكس: "عندما تنظر إلى روسيا، يبدو (الرئيس فلاديمير) بوتين كالنجم.. هذه ليست مصادفة، إنها ثقافة القوة وثقافة التقاليد. لكن عندما أنظر إلى بلدي، فإن الولايات المتحدة هي مجتمع شبه ديمقراطي، يهيمن عليه العرق الأبيض والعنصري، وهو مجتمع هرمي يسعى إلى الحفاظ على امتياز النخبة".

وأضاف: "هكذا تم تأسيسه في عام 1787. لقد كان بلدا يمتلك العبيد، ونظم إبادة جماعية للأمريكيين الأصليين من أجل الثقافة البيضاء.. لكن من المدهش أنه لا يزال يبدو هكذا، حتى لو كنا أكثر تنوعا الآن"، مشيرا إلى أن "هناك ملاحظة أخرى أود أن أدلي بها حول الديمقراطية، لأننا في منتدى الديمقراطية، وحيث نتعامل مع الديمقراطية على أنها شيء جيد. ربما كانت الدولة الأكثر وحشية في القرن التاسع عشر هي الدولة الديمقراطية الأولى أو الثانية في العالم، وهذه هي بريطانيا العظمى".

ورأى أنه "من الممكن أن تكونوا ديمقراطيين في الداخل وإمبرياليين قساة في الخارج"، معتبرا أن "الولايات المتحدة هي أعنف دولة في العالم منذ عام 1950".

عندها تدخل المشرف على الجلسة وقال له: "جيف، دعنا... جيف، توقف الآن. جيفري، أنا مدير الجلسة، جيفري! هذا يكفي!".

المصدر: RT