جندي من دونيتسك يكشف عن أسئلة يهتم بها جهاز الأمن الأوكراني أثناء استجواب الأسرى

قال فلاديسلاف إغيلنيتسكي الجندي من جمهورية دونيتسك الشعبية المحرر من الأسر إن جهاز الأمن الأوكراني أعد استبيانا للأسرى يطرح أسئلة حول العالم الروسي وانتماء شبه جزيرة القرم.

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وتابع: "هناك استبيان خاص للأسرى. كما يوجد هناك استبيان آخر حول الآباء والأقارب وما هي الحالة المزاجية لديهم وما هو موقفهم من روسيا وما هو موقفك من العالم الروسي بالطبع ومن شبه جزيرة القرم وإلى آخره. هكذا حاولوا اكتشاف كل ما يمكننا إخبارهم به".

وأضاف أن الاستبيان يضم أسئلة ذات طابع شخصي مثلا ما هو موقفك من أوكرانيا وما هو موقف أقاربك من أوكرانيا.

وأشار العسكري إلى أن محاضر الاستجواب كانت تسلم للسجناء لإعادة قراءتها والتوقيع عليها.

المصدر: نوفوستي