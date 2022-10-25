مندوب روسيا في فيينا يدين تصريح ماكرون حول الكنيسة الأرثوذكسية

وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن السلطات الروسية تتلاعب بقيادة الكنيسة الأرثوذكسية بأنها غير مقبولة.

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وكتب أوليانوف في صفحته على "تويتر": "تحدث الرئيس الفرنسي عن دور الأرثوذكسية في روسيا. إنه بيان جريء للغاية وغير مناسب... يجب ألا يتطرق القادة الأوروبيون لهذا الموضوع الحساس إلا إن أرادوا الظهور بمظهر السخيف المتعجرف".

وعبر إيمانويل ماكرون خلال خطاب ألقاه في روما، عن اعتقاده بأن السلطات الروسية تستخدم قيادة الكنيسة الأرثوذكسية لتبرير سياستها. وفي حديثه حول النزاع الأوكراني أشار إلى أنه يجب أن يكون الشعب الأوكراني قادرا على اختيار وقت وشروط السلام.

المصدر: نوفوستي