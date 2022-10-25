وزير الخارجية الأمريكي: حان الوقت لإنهاء الحكم العسكري في السودان

دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء الحكم العسكري في السودان، وذلك بعد عام على الإطاحة بالحكومة المدنية بقيادة عبد الله حمدوك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في بيان: "قبل عام تقريبا، أطاح الجيش السوداني بالحكومة التي يقودها المدنيون وقوّض التطلعات الديمقراطية للشعب.. حان الوقت الآن لإنهاء الحكم العسكري".

Almost one year ago today, the Sudanese military overthrew a civilian-led government and undermined the democratic aspirations of its people. The time is now to end military rule. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 24, 2022

وأكد أن واشنطن تواصل دعمها للآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد"، ومساعيها نحو التوصل لحل وتشكيل حكومة مدنية في البلاد.

وأشار بلينكن إلى أن تشكيل حكومة مدنية جديدة في البلاد هو المفتاح لاستئناف المساعدات الدولية.

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وتواصل القوى السياسية في السودان حاليا مشاورات من أجل التوصل إلى صيغة بشأن تشكيل حكومة مدنية، فيما تتواصل المظاهرات الداعية إلى إنهاء الحكم العسكري في البلاد.

وجاء البيان الأمريكي في الوقت الذي حشد فيه السودانيون قواهم لإحياء ذكرى الاحتجاجات ضد إجراءات قائد الجيش بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهي الإجراءات التي وصفها بأنها تصحيحية، فيما اعتبرتها المعارضة المدنية والمجتمعان الدولي والإقليمي انقلابا عسكريا على الحكومة المدنية.

وتنشط الجماعات المدنية المعارضة والأحزاب السياسية ولجان المقاومة في تحشيد الجماهير للخروج في مواكب حاشدة للتنديد بالانقلاب والمطالبة بعودة الحكم المدني، وذلك يوم الثلاثاء، بالتزامن مع مرور عام على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.

المصدر: RT + وكالات