مقتل 4 فلسطينيين وإصابة و21 آخرين بالرصاص إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس (صور + فيديو)

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين بينهم 4 في حالة الخطر، بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء.

الشهيدين حمدي شرف وعلي عنتر اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها #نابلسpic.twitter.com/W3wXBHSre7 — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) October 24, 2022

محدث الصحة: شهيدان و ١٥ إصابة برصاص الاحتلال في نابلس، بينها إصابتان بحالة خطرة وإصابة بحالة متوسطة. pic.twitter.com/XJMEYjRylA — Abu yazan Sadeq (@sadeqpress) October 24, 2022

وأفادت بأن ذلك أعقبه اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين والقوات الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

ومنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة لنقل العديد من الجرحى الذين سقطوا خلال اقتحام المدينة.

وقالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ مضادة للدبابات على مباني فيها نشطاء من مجموعة "عرين الأسود".

اشتباكات عنيفة داخل مدينه نابلس بين قوه خاصه من جيش العدو الصهيوني والمقاومين داخل البلده القديمه اللهم احمي #عرين_الأسودpic.twitter.com/WUArla2DwI — 🇵🇸🇵🇸🇵🇸A Wahhab Kablaui (@AKablaui) October 24, 2022

شباب نابلس نزلت تتدافع ع ارضها من اليهود الغاصبين pic.twitter.com/5aHAvzD84L — خالد (@khald62405729) October 24, 2022

نابلس ساحة حرب ...



🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/QMakuqmGHp — Mohammed Mohammed (@watannewspa) October 24, 2022

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" اللهمَّ نابلس وأبطالها 💔"!

اللهم إنا نستودعك البلدة القديمة أهلها و مقاوميها و حجارها

اللهم احفظهم بحفظك التام و ارعاهم بعينك التي لا تنام

الله يرحم الشهداء و يشفي المصابين #نابلس#فلسطينpic.twitter.com/bqaTubPE8i — Hamza 🏴‍☠️ (@haamzaaoui22) October 24, 2022

وتداول نشطاء في فلسطين مقاطع فيديو وثقت دعوات من مآذن المساجد في نابلس تدعو للتصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية.

#نابلس#عرين_الأسود شهيدان لغاية الآن اللهم عليك بالمحتلين الغزاة ومن والاهم https://t.co/C1KE0CEekl — Rami Khalyleh (@EngRamiKhalyleh) October 24, 2022

اللهم أيّد المجاهدين في #نابلس بجنودٍ من عندك، اللهم أشدد أزرهم وداوي جراحهم وبارك رصاصهم وثبتهم وأيدهم بنصرك يا الله.

اللهُمَّ إنّا نستودِعُك نابلس ومجَاهديها،وأهلهَا، أرضَها، وسماءَها، رجَالها ونِساءَها وأطفالها يا ربّ العالمين. pic.twitter.com/d7OfTLiIJh — كمال حسن الخطيب (@khk6491) October 24, 2022

من جانبه، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قوة مشتركة للجيش و"الشاباك" والوحدة الشرطية الخاصة "نفذت عملية مداهمة على شقة اختباء داخل البلدة القديمة في نابلس استخدمت كمختبر لصناعة العبوات الناسفة لنشطاء مركزيين" في مجموعة "عرين الأسود".

وذكر البيان أن القوات الاسرائيلية قامت بتفجير "المختبر"، مضيفا أن "خلال النشاط العسكري قام عشرات الفلسطينيين باشعال الإطارات المطاطية وإلقاء الحجارة نحو القوات التي ردت مستهدفة مسلحين أطلقوا النار باتجاهها".

المصدر: RT + "وفا"