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مقتل 3 فلسطينيين وإصابة و19 آخرين بالرصاص إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس (صور + فيديو)

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مقتل 3 فلسطينيين وإصابة و19 آخرين بالرصاص إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس (صور + فيديو)
RT
مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة و15 آخرين بالرصاص إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس
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قتل 3 فلسطينيين وأصيب 19 آخرون على الأقل بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس فجر الثلاثاء.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، "إن الطواقم الطبية تعاملت مع 3 شهداء و19 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابات خطيرة.

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي بنابلس.

وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء.

وأفادت بأن ذلك أعقبه اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين والقوات الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

ومنع الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة لنقل العديد من الجرحى الذين سقطوا خلال العدوان على المدينة.

وقالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ مضادة للدبابات على مباني فيها نشطاء من مجموعة "عرين الأسود".

وتداول نشطاء في فلسطين مقاطع فيديو وثقت دعوات من مآذن المساجد في نابلس تدعو للتصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية.

المصدر: وفا

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