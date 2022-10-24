مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة و15 آخرين بالرصاص إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس (صور +فيديو)

قتل فلسطينيان اثنان وأصيب 15 آخرون على الأقل، فجر الثلاثاء، بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، "إن الطواقم الطبية تعاملت مع شهيدين و14 إصابة بالرصاص الحي بينها إصابتان خطيرتان".

وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي بنابلس.

الشهيدين حمدي شرف وعلي عنتر اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها #نابلسpic.twitter.com/W3wXBHSre7 — عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) October 24, 2022

محدث الصحة: شهيدان و ١٥ إصابة برصاص الاحتلال في نابلس، بينها إصابتان بحالة خطرة وإصابة بحالة متوسطة. pic.twitter.com/XJMEYjRylA — Abu yazan Sadeq (@sadeqpress) October 24, 2022

وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة أحياء بالبلدة القديمة من المدينة بعد أن تم قصفها، حيث سمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان واللهب تنبعث من عدة أحياء.

وأفادت بأن ذلك أعقبه اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين والقوات الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

وقالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ مضادة للدبابات على مباني فيها نشطاء من مجموعة "عرين الأسود".

اشتباكات عنيفة داخل مدينه نابلس بين قوه خاصه من جيش العدو الصهيوني والمقاومين داخل البلده القديمه اللهم احمي #عرين_الأسودpic.twitter.com/WUArla2DwI — 🇵🇸🇵🇸🇵🇸A Wahhab Kablaui (@AKablaui) October 24, 2022

شباب نابلس نزلت تتدافع ع ارضها من اليهود الغاصبين pic.twitter.com/5aHAvzD84L — خالد (@khald62405729) October 24, 2022

نابلس ساحة حرب ...



🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/QMakuqmGHp — Mohammed Mohammed (@watannewspa) October 24, 2022

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" اللهمَّ نابلس وأبطالها 💔"!

اللهم إنا نستودعك البلدة القديمة أهلها و مقاوميها و حجارها

اللهم احفظهم بحفظك التام و ارعاهم بعينك التي لا تنام

الله يرحم الشهداء و يشفي المصابين #نابلس#فلسطينpic.twitter.com/bqaTubPE8i — Hamza 🏴‍☠️ (@haamzaaoui22) October 24, 2022

وتداول نشطاء في فلسطين مقاطع فيديو وثقت دعوات من مآذن المساجد في نابلس تدعو للتصدي لاقتحام القوات الإسرائيلية.

#نابلس#عرين_الأسود شهيدان لغاية الآن اللهم عليك بالمحتلين الغزاة ومن والاهم https://t.co/C1KE0CEekl — Rami Khalyleh (@EngRamiKhalyleh) October 24, 2022

اللهم أيّد المجاهدين في #نابلس بجنودٍ من عندك، اللهم أشدد أزرهم وداوي جراحهم وبارك رصاصهم وثبتهم وأيدهم بنصرك يا الله.

اللهُمَّ إنّا نستودِعُك نابلس ومجَاهديها،وأهلهَا، أرضَها، وسماءَها، رجَالها ونِساءَها وأطفالها يا ربّ العالمين. pic.twitter.com/d7OfTLiIJh — كمال حسن الخطيب (@khk6491) October 24, 2022

المصدر: وفا