أردوغان يضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من أكبر مشروع سكني بتاريخ تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيشارك يوم الثلاثاء في حفل وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من أكبر مشروع سكني في تاريخ البلاد.

وأعلنت وزارة البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي في تركيا، أنه سيتم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع سكني في تاريخ البلاد، يوم الثلاثاء.

وأضافت في بيان الاثنين أنه ستقام مراسم بهذه المناسبة في قضاء سنجان بالعاصمة أنقرة، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن تشمل الدفعة الأولى من مراسم وضع حجر الأساس، 5615 وحدة سكنية في 17 ولاية تركية.

وفي سياق متصل، أفاد البيان أن عدد المواطنين المتقدمين إلى مشروع الإسكان المذكور، تجاوز 7.5 ملايين شخص.

وفي سبتمبر الماضي كشف الرئيس أردوغان عن أكبر مشروع سكني في تاريخ الجمهورية التركية.

وأوضح أن الحكومة تهدف لبناء 500 ألف وحدة سكنية و250 ألف أرض صالحة للإعمار و50 ألف مكان عمل في جميع الولايات، في فترة لا تتجاوز عام 2028.

المصدر: وكالات