البيت الأبيض ينفي إجراء أي تحقيق في أنشطة إيلون ماسك

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إجراء الإدارة الأمريكية أي تحقيق في أنشطة مؤسس "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، بعد تصريحاته حول ضرورة التسوية في أوكرانيا.

وقالت جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "أعرف أن هناك اهتماما كبيرا بذلك. ونحن اطلعنا عن تلك الأنباء، لكنها لا تتطابق والواقع".

وأكد أن "إجراء أي تحقيق متعلق بالأمن القومي غير صحيح... وليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك بهذا الخصوص وبشأن إيلون ماسك وما يقرر أن يقوم به أو ألا يقوم به".

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وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تدرس إجراء تحقيق في أنشطة إيلون ماسك، للتأكد من مدى تطابقها مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وذلك على خلفية قلق الإدارة الأمريكية إزاء تلميحات مسك إلى إمكانية وقف تمويل منظومة "ستارلينك" للاتصال في أوكرانيا، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى.

وحسب التقرير، فإن الإدارة اعتبرت أن مواقف ماسك بشأن النزاع في أوكرانيا "تتجه إلى تأييد الموقف الروسي"، وأن رؤيته للتسوية هناك "تناسب القيادة الروسية".

المصدر: تاس