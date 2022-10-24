البيت الأبيض: بايدن سيجري محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد في "الأيام المقبلة"

أعلن البيت الأبيض اليوم الاثنين، أن الرئيس جو بايدن سيجري في الأيام المقبلة محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار: "الرئيس بايدن يتطلع إلى التحدث مع سوناك في الأيام المقبلة وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة".

وأشارت إلى أن البروتوكول يفرض على الرئيس الأمريكي أن ينتظر إلى ما بعد لقاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد العائلة المالكة، حيث من المقرر أن يلتقي سوناك الملك تشارلز الثالث يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: "فرانس برس"