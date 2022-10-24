واشنطن ترفض التعليق على إعادة انتخاب شي لولاية ثالثة

أعلن البيت الأبيض، أن واشنطن لن تعلق على إعادة انتخاب شي جين بينغ أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأكدت أنها عازمة على الحوار من أجل "إدارة المنافسة بمسؤولية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لن نعلق على سياسة الحزب الداخلية لجمهورية الصين الشعبية.. نواصل جهودنا لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بما في ذلك على مستوى القادة".

وأضافت أنه ليس لديها ما تقوله حتى الآن بشأن إمكانية لقاء شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر بإندونيسيا.

وقالت: "نعتبر أنه من المهم ألا ينقطع هذا الحوار وسنواصل العمل عليه".

وفي وقت سابق، أعادت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، انتخاب شي جين بينغ أمينا عاما للجنة لولاية ثالثة، كما تم التأكيد على شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

المصدر: نوفوستي