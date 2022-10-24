أوربان يعارض مبادرة شولتس للتخلي عن مبدأ الإجماع في الاتحاد الأوروبي

أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن معارضته لمبادرة المستشار الألماني أولاف شولتس لإصلاح الاتحاد الأوروبي، والتخلي عن مبدأ الإجماع أثناء التصويت على القرارات.

وأشار أوربان في تصريح لصحيفة "بودابشتر تسايتونغ"، إلى أن ألمانيا تعمل على التخلي عن مبدأ الإجماع واستبداله بمبدأ التصويت بالأغلبية، مضيفا: "نحن غير متفقون على ذلك".

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وأضاف أوربان أن ذلك سيسمح للبلدان الكبرى بتفعيل أجنداتها السياسية، وسيكون ذلك بالنسبة لهنغاريا "تنازلا عن جزء كبير من سيادتها".

وكان أولاف شولتز قد دعا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي، ما يجب أن يتضمن التخلي عن مبدأ تبني القرارات بالإجماع في مجال السياسة الخارجية.

المصدر: "نوفوستي"+RT