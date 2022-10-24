 
مباشر

أوربان يعارض مبادرة شولتس للتخلي عن مبدأ الإجماع في الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

أوربان يعارض مبادرة شولتس للتخلي عن مبدأ الإجماع في الاتحاد الأوروبي
Globallookpress Britta Pedersen/dpa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1k8

أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن معارضته لمبادرة المستشار الألماني أولاف شولتس لإصلاح الاتحاد الأوروبي، والتخلي عن مبدأ الإجماع أثناء التصويت على القرارات.

وأشار أوربان في تصريح لصحيفة "بودابشتر تسايتونغ"، إلى أن ألمانيا تعمل على التخلي عن مبدأ الإجماع واستبداله بمبدأ التصويت بالأغلبية، مضيفا: "نحن غير متفقون على ذلك".

إقرأ المزيد
شولتس يدعو إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي وإلغاء مبدأ الإجماع في صنع القرار
شولتس يدعو إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي وإلغاء مبدأ الإجماع في صنع القرار

وأضاف أوربان أن ذلك سيسمح للبلدان الكبرى بتفعيل أجنداتها السياسية، وسيكون ذلك بالنسبة لهنغاريا "تنازلا عن جزء كبير من سيادتها".

وكان أولاف شولتز قد دعا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي، ما يجب أن يتضمن التخلي عن مبدأ تبني القرارات بالإجماع في مجال السياسة الخارجية.

المصدر: "نوفوستي"+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا