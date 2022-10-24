قرغيزستان..اعتقال سياسيين بشبهة التخطيط لأعمال شغب

اعتقل عدد من السياسيين المعروفين في قيرغيزستان لمدة شهرين على ذمة التحقيق، بشبهة التحضير لأعمال شغب جماعية تستمر حتى الاستيلاء على السلطة.

وتم اعتقال كل من المرشح الرئاسي السابق رافشان جينبيكوف، والنائبة السابقة آسيا ساسيكباييفا والمدعي العام السابق عظيمبك بيكنازاروف ، لمدة شهرين للاشتباه في التحضير لأعمال شغب جماعية مع الاستيلاء على السلطة لاحقا، وكان القرار يوم الإثنين من قبل محكمة مقاطعة بيرفومايسكي في بيشكيك.

وجنبا إلى جنب مع هؤلاء السياسيين، وضعت المحكمة العديد من النشطاء والصحفيين في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة شهرين.

وتم اعتقال سياسيين ونشطاء معارضين لنقل بحيرة تخزين المياه كيمبير آباد "أنديجان" إلى أوزبكستان.

ونظم أنصار المعتقلين، ظهر اليوم الاثنين، مسيرة في بيشكيك، طالبوا فيها السلطات بوقف القمع السياسي والاحتفاظ ببحيرة تخزين المياه كيمبير آباد "أنديجان" لملكية قرغيزستان.

المصدر: نوفوستي