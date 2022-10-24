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طهران: الأجواء باتت مهيأة لمفاوضات جديدة مع السعودية

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طهران: الأجواء باتت مهيأة لمفاوضات جديدة مع السعودية
RT
الخارجية الإيرانية: الأجواء الإقليمية باتت مهيأة لإجراء جولة مفاوضات جديدة مع السعودية
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اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الأجواء الإقليمية باتت مهيأة لاستئناف المفاوضات بين إيران والسعودية، التي توقفت بعد 5 جولات في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "الظروف مهيأة لإجراء مفاوضات جديدة بين البلدين وأمام الانتقال إلى مرحلة الحوار السياسي بين طهران والرياض".

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وأكد كنعاني أن بإمكان إيران والسعودية التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية.

وأكدت طهران، سابقا، أن الجولات الخمسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد، حققت تقدما.

وأشارت إلى أن الوسيط العراقي لعب دورا إيجابيا في المفاوضات ولاستمرارها وانتقال الرسائل بين الجانبين.

وأشارت طهران إلى أنها تأمل تحقيق نتيجة جديدة لاستئناف العلاقات مع السعودية.

المصدر: وكالات

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