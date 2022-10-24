بوتين يعقد قمة ثلاثية مع علييف وباشينيان في موسكو

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى روسيا لقمّة ثلاثية روسية أذرية أرمنية.

ووفقا لبيان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من المقرر مناقشة النطاق الكامل للقضايا الثلاثية والثنائية في القمة.

كما أشارت إلى أن موسكو "قلقة بشأن الاتجاهات الخطرة التي تكتسب زخما في منطقة القوقاز، حيث يحاول الغرب بوضوح نقل مخططات المواجهة التي تم وضعها في أوكرانيا إلى هناك".

وفي 14 أكتوبر، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع وزيري الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان، والأذربيجاني جيهون بيراموف في أستانا.

المصدر: RT