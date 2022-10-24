واشنطن وبكين تبحثان لقاء محتملا بين بايدن وشي في قمة G20

تبحث الولايات المتحدة والصين إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الولايات المتحدة والصين تبحثان عن إمكانية عقد اجتماع بين رئيسي البلدين، على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة.

وقال كيربي: "كما قال الرئيس، تدرس بلداننا إمكانية اتصالات الرئيس بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين".

وذكر أن الطرفين يواصلان جهودهما للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة.

وكما أشار كيربي، ليس لدى واشنطن حتى الآن أي شيء تعلنه رسميا عن الاتصالات المقبلة.

المصدر: نوفوستي