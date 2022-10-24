زوارق بحث إيطالية تعثر على 4 جثث خلال بحثها عن رضيعة مفقودة

عثرت سفن عسكرية إيطالية كانت تبحث عن رضيعة مفقودة كانت على متن زورق مهاجرين غرق الأسبوع الماضي، على أربع جثث متحللة لبالغين.

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وأفادت صحيفة "لا سيسيليا" الإيطالية اليومية بأن خفر السواحل وشرطة حرس الحدود عثرا في المياه قبالة ساحل لامبيدوزا، جنوب صقلية، على أربع جثث متحللة لبالغين (امرأتين ورجلين)، فيما كان البحث قد بدأ بعد غرق زورق مهاجرين يوم السبت الماضي قبالة لامبيوني غير المأهولة قرب لامبيدوزا، حيث قال رجل بين 39 مهاجرا تم إنقاذهم إن ابنته البالغة من العمر أسبوعين مفقودة.

وفي سياق متصل، أوضحت منظمات إنسانية أنه لا يمكن معرفة العدد المحدد للمهاجرين الذين لقوا حتفهم في الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن زوارق تهريب البشر في رحلاتها إلى جنوب أوروبا، إذ أنه عادة ما تبلغ السلطات بالمهاجرين المفقودين عند تذكر الناجين من الزوارق المتهالكة بعض زملائهم من الركاب المفقودين، أو عندما يبلغ أفراد أسرهم في الوطن عن فقدان الاتصال بهم.

وتحاول السلطات الإيطالية تحديد هويات جثث المهاجرين الذين يعثر عليها في البحر، لكن العملية صعبة وطويلة.

المصدر: "أ ب"