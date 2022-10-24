عضوة في الكونغرس: بايدن يخضع لسيطرة "حكومة الظل" وتم عزله فعليا عن السلطة

صرحت عضوة الكونغرس كلوديا تيني، بأن الولايات المتحدة تديرها "حكومة الظل" وموظفو الرئيس جو بايدن، حيث يعاني الأخير من مشاكل إدراكية خطيرة.

وقالت تيني في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إنه يذكرني بشخصية شمعية لمدام توسو. يخرج، يتم تشغيله، ويضع الأطروحات التي تقدمها حكومة الظل له، الموظفون الذين يقفون خلفه".

وبحسب عضوة الكونغرس، بايدن غير كفء ولا يمكنه القيام "بأهم وظيفة" في البلاد، أن تكون رئيسا للولايات المتحدة. مضيفة أنه على رئيس البيت الأبيض اجتياز اختبار معرفي لإثبات قدرته.

وأصبح الرئيس الأمريكي، الذي سيكمل الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ سنا، يتهمه النقاد باستمرار بالتدهور العقلي، مستشهدين بالزلات والأخطاء المتكررة التي يرتكبها.

خلال مقابلة مع "MSNBC"، طرح الصحفيون الأسئلة على بايدن، وبعد ذلك توقف لفترة طويلة محرجة، وفي أواخر سبتمبر، في مؤتمر بواشنطن، سأل عن عضوة الكونغرس جاكي فالورسكي التي توفيت في حادث سيارة في أغسطس لتقديم نفسها.

المصدر: نوفوستي