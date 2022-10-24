السفارة الروسية ترحب بمبادرة مدينة شترالزوند الألمانية لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

رحبت السفارة الروسية في برلين بمبادرة سكان مدينة شترالزوند الألمانية، الذين أعربوا عن استعدادهم لاستضافة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت السفارة في منشور على حسابها الرسمي على "تلغرام"، يوم الاثنين: "ما أن تكون أوكرانيا مستعدة للمفاوضات سيتم تحديد مكانها. وحتى الآن منالسابق لأوانه الحديث عن ذلك".

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وتابعت: "وعلى الرغم من ذلك نحن نرحب بموقف سكان مدينة شترالزوند المهتمين بالأمر، الذين اقترحوا مدينتهم بمثابة المكان للمفاوضات".

وأضافت السفارة أن موقف روسيا لم يتغير، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد مرارا أن موسكو منفتحة على التفاوض، خلافا عن كييف التي رفضت المفاوضات قبل فترة.

وكان سكان مدينة شترالزوند قد توجهوا إلى عندة المدينة بطلب إبلاغ السلطات الاتحادية بمبادرة السكان لاستضافة المدينة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي