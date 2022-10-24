الجيش الإسرائيلي يحقق في سرقة كميات كبيرة من القذائف من قاعدة عسكرية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش باشر التحقيق في سرقة 30 ألف قذيفة من قاعدة "سديه تايمان" الجنوبية الأسبوع المنصرم، قرب مدينة بئر السبع.

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ونقل موقع "واللا" الإخباري عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله إن "السرقة كانت منظمة كعملية عسكرية".

وأضاف المسؤول: "على اللصوص دراسة الإجراءات الأمنية غير المعقدة للقاعدة قبل اقتحامها".

وتابع: "ما يقلقني هو أنهم تمكنوا من دخول القاعدة، وتحديد موقع مخبأ الذخيرة، وخلع النوافذ دون أن يسمع أحد، والدخول دون عائق، يستغرق تحميل الذخيرة وقتا، فلو كان هناك رادع، لما حدث هذا".

وأردف المسؤول العسكري: "من المستحيل معرفة مكان مخبأ الذخيرة من الخارج، لذلك، من الممكن أن يكون اللصوص قد تم مساعدتهم من الداخل".

وذكر "والا" أن "الجنود رأوا العرب يتجولون بانتظام حول القاعدة".

تجدر الإشارة إلى أنه تمت سرقة 20790 رصاصة من عيار 5.56 ملم، و690 رصاصة من رشاشات "FN MAG" و"8740" رصاصة من مدفع رشاش "IWI Negev" من ساحة الخردة.

المصدر: "i24"